Turhan Çömez’den sert ‘Doruk Madencilik’ tepkisi: ‘Eski siyasi yol arkadaşınıza Türkiye'yi peşkeş çekmişsiniz’

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanılması için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BİR ŞİRKET TÜRKİYE'DE İŞÇİNİN ALIN TERİNİ SÖMÜRÜYOR VE SİZLER DE HÜKÜMET OLARAK MAALESEF SESSİZ KALIYORSUNUZ”

Yeni Yol Grubu adına Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, maaşlarını ve haklarını alamayan Doruk Madencilik işçilerine ilişkin şöyle konuştu:

"Ankara'ya geldiler, Enerji Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak istediler. Bakın, polisin gerekçesine bak... Türkiye bir polis devleti mi arkadaşlar? Polis diyor ki: 'Siz burada yaşam alanı oluşturmak istiyorsunuz' Anayasa ne diyor? 'Sizin toplantı yapma, gösteri ve yürüyüş yapma hakkınız vardır' diyor. Bu insanlar oturacaklar orada ve siz... Maaşlarının ödenmesi lazım ve Çalışma Bakanlığının, Enerji Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Yardımcısının devreye girmesi lazım. Bu şirket kimdir? Bu şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üzerinden bu madenleri almış. Nasıl aldığı da belli değil, onunla ilgili olarak da arkadaşlarımız mutlaka ki konuşacak, biz de burada grup önerileri getireceğiz. Bu işçiler günlerdir burada parkta, Kurtuluş Parkı'nda, Vedat Dalokay Parkı'nda eylem yapıyorlar, bir ablukaya alınmış vaziyetteler. 'Yürüyüş yapacağız' diyorlar, 'Yok' diyorlar. Milletvekilleri orada, gaz sıkıyorlar. Ya, bu insanlarla ilgili birileri devreye girmeli, hemen bu insanların paraları ödenmeli. Birileri yanlış yaptığı zaman nasıl onları alıyorsunuz hemen; 'Ya, bir hakaret var, seni aldım gözaltına.' Bir şirket Türkiye'de işçinin alın terini sömürüyor ve sizler de burada Hükûmet olarak maalesef sessiz kalıyorsunuz. O nedenle, bir an önce, bu işçilerin alnının teri kurumadan emeklerinin hakkı verilmeli."

“TÜRKİYE'Yİ PEŞKEŞ ÇEKMİŞSİNİZ ESKİ SİYASİ YOL ARKADAŞINIZA”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP'nin iktidara gelirken "Kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız. Biz işçinin alın teri kurumadan onun emeğinin karşılığının verilmesi gereken, bunu söyleyen bir kültürden, bir inançtan geliyoruz" dediğini hatırlatarak "Aylardır oradaki işçilerimizin hakkı, hukuku ödenmemiş, perişanlar orada. Rica ediyorum AK Partili milletvekillerine, gidin bir konuşun kendileriyle, bir dertleşin, bir dinleyin, bakın ne söyleyecekler. Doruk Madencilik bir zamanlar sizinle aynı saflarda, aynı sıralarda siyaset yapan bir arkadaşınızın. Açıp bir telefon 'Sen ne yapıyorsun Allah aşkına?' demiyor musunuz buna, bir konuşmuyor musunuz kendisiyle?" diye sordu.

Yıldızlar SSS Holding'in 2 bin 364 maden ruhsatına sahip olduğuna dikkat çeken Çömez, "Türkiye'nin yarısını adama vermişsiniz. Bin 433 tanesi arama, 577 tanesi de işletme ruhsatı ve toplam alan 29 bin 694 kilometrekare, Ankara'dan büyük ya... Türkiye'yi peşkeş çekmişsiniz eski siyasi yol arkadaşınıza ve adam sömürmekle kalmamış, işçilerin hakkını, hukukunu ayaklar altına alıyor. İşçiler orada perişan, kan ağlıyorlar" dedi.

“185 BİN DOLARA ABDÜLHAMİT'İN KÖSTEKLİ SAATİNİ ALMIŞ BEYEFENDİ”

İktidar sayesinde madenin başındaki patronun semirdikçe semirdiğini söyleyerek "Cebine şişirdikçe şişirmiş. 185 bin dolara Abdülhamit'in köstekli saatini almış beyefendi. Ya, sat o saati de işçinin hakkını, hukukunu öde. Malikaneleri var Ankara'da, kıyamet gibi, bir tanesinin bahçesini satsa bu işçinin hakkını, hukukunu ödeyecek durumda. Ya, Allah aşkına, konuşmuyor musunuz bu eski arkadaşlarınızla?" dedi.

“İŞLETMELERİ DORUK MADENCİLİĞE İKİ PARA ÜÇ KURUŞA VERMİŞ”

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Çömez'in sözlerine yerinden "AK Parti milletvekili değil, yanlış; isim benzerliği" diye cevapladı.

Çömez de "Sizinle siyaset yaptı' dedim, 'milletvekili' demedim. Buna itiraz etmeyin 'milletvekili' lafı çıkmadı ağzımdan. Sizin zamanınızda, çıkarın, hangi yıllarda, nereleri almış? Bu verdiğim rakamlar yanlış mı Sayın Gül? Sizin zamanınızda oldu, siz verdiniz bunlara, siz verdiniz, alnının teriyle almadı. TMSF birilerinden -haklı haksız girmiyorum o konuya- almış olduğu işletmeleri Doruk Madenciliğe iki para üç kuruşa vermiş. Siz verdiniz, ben mi verdim? Eski arkadaşınız işte" diye konuştu.

“NE ZAMAN 1 MAYIS YAKLAŞSA ŞAFAK OPERASYONLARI DA BAŞLIYOR”

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bu sabah şafak operasyonuyla uyandıklarını söyleyerek "1 Mayıs'a giderken bileşenimiz olan Ezilenlerin Sosyalist Partisine, SODAP'a, SYKP'ye, Öğrenci Dayanışmasına, Öğrenci İnisiyatifine, Partizana ve Sosyalist Meclisler Federasyonundan yoldaşlarımıza yönelik bir şafak operasyonu gerçekleşti. Neden? Çünkü 1 Mayısa gidiliyor. Ne zaman 1 Mayıs yaklaşsa şafak operasyonları da başlıyor. Neden? Çünkü 1 Mayısta işçinin, sosyalistlerin ve devrimcilerin sesi kısılmak isteniyor, çünkü bugün dönüp baktığımızda bu ülkede emekçinin, işçinin yaşadığı durumun adı cehennemdir. İşçiye, emekçiye cehennemi yaşatanlar bu dile gelmesin diye şafak operasyonlarına devam ediyorlar. Bu operasyonlar aslında bu ülkenin adalet arayışına bir darbeden başka bir şey değildir" dedi.

“ORTADA BİR SUÇ YOK, ORTADA BİR DELİL YOK”

Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyin adalet, insan hakları, ifade özgürlüğü olduğunu belirten Temelli, "Bu konularda adım atmak yerine şafak operasyonlarına devam ediliyor. Bakın, bundan daha birkaç ay önce, şubat ayında, yine bileşenimiz olan Ezilenlerin Sosyalist Partisine yönelik bir operasyon gerçekleşti. Geçmiş dönem vekillerimizden Murat Çepni arkadaşımızın da içinde olduğu 85 yoldaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Neden? Kimse bir yanıt veremiyor. Ortada bir suç yok, ortada bir delil yok, sadece bu operasyonel akıl çalışmaya devam ediyor ve bunlar devam ettikçe de bu ülke toplumsal barıştan uzaklaşıyor, bu ülke hukuk devletinden, adaletten yoksun kalmaya devam ediyor" diye konuştu.

“ESRA IŞIK'IN SUÇU NE Kİ TUTUKLADINIZ?”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akbelen'deki Esra Işık'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Gerçek bir çevreci; doğasına, ağacına, zeytinine sahip çıktığı için tutuklandı. Dün tutukluluk inceleme duruşması vardı, mahkemeye çıktı, hakim karşısına çıktı. Bakın, o hakimin karşısına zeytin dalıyla çıktı. Ege'nin, Akdeniz insanının söylemleriyle, zeytin dalıyla çıktı. 'Zeytinime, çevireme, doğama dokunmayın' dedi. Ki onu da çok yakın Cengiz İnşaat'a verdiniz, bu ülkeyi talan eden 3-5 şirketten biri ama köylü 'zeytin' dedikçe, bu dalla gezdikçe siz onlara bu kelepçeyle geliyorsunuz. İşte, 86 milyona en büyük vaadiniz bu kelepçeler. Oysa bu insanlar zeytin dalıyla geliyor 'Çevreme, doğma dokunma' diyor. Ben o hakimlere, savcılara soruyorum, Esra Işık'ın suçu ne ki tutukladınız, hadi tutukladınız dün niye serbest bırakmadınız? Bu milleti rehin mi aldınız, bu insanları rehin mi aldınız, bu halkı rehin mi aldınız; bunu soruyorum. Ne demiş: 'Zeytinime dokunma' demiş. Bu suç mu? Bu suçu hepimiz işliyoruz, zeytinime, insanıma, halkıma artık dokunma."

“BUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLİR BİR TARAFI YOK”

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Doruk Madencilik işçilerinin açlık eylemine ilişkin, "İşçilerimizin haklı talepleri dile getirildi. Bu hususla alakalı biz işçilerimizin ve bu anlamda, hakkını arayan ve haksızlığa uğrayan işçilerin yanındayız. Bunun hiçbir şekilde kabul edilir bir tarafı yok. İçişleri, Enerji, Çalışma Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız sürekli olarak da muhataplarıyla, işçi temsilcileriyle de yakından görüşüyorlar; şu anda da o temaslar devam ediyor. Mevzuat çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yapılabilecek her türlü teması yakından takip ediyorlar. Bizler de takipçisiyiz ve hak edenin her zaman yanında olmaya, burada hiçbir şekilde mağduru yalnız bırakmamaya devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimizin haklarını alıncaya kadar, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.