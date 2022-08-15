Turhan Çömez, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi yıllar sonra anlattı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, TELE1'de Cüneyt Akman’ın sunduğu 'Zamanın Ruhu' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'la Cem Uzan ile ilgili yaptığı bir konuşmayı anlatan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün Erdoğan ile yolculuk ederken 'Cem Uzan hızlı gidiyor, acaba nasıl etkiler süreci' dedim. ‘Devam etsin’ dedi. Yani bana kendi kanaatini ifade etti. Bundan Erdoğan’ın siyaseti nasıl okuduğunu görebiliriz. Erdoğan, ‘Cem Uzan’ın bu tavrı MHP’yi baraj altı bırakır biz de yolumuza iki parti ile devam ederiz’ dedi”

"BUNU İDDİALI BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYORUM..."

Öte yandan Erdoğan'ın eskisi kadar güçlü olmadığını söyleyen Çömez, "Eskisi gibi ne siyaseti dizayn etme ne de etken bir rol oynama kapasitesine sahip. Bunu biraz iddialı olarak söylüyorum ama Erdoğan ve AKP ilk defa seçime bir edilgen parti olarak girecek. Etken bir rol üstlenmeyecek" ifadelerini kullandı.