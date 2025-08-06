Türk Ocakları’ndan ‘açılım’ komisyonu tepkisi: ‘Anayasanın ilk dört maddesine aykırı düzenlemeler kabul edilemez!’

Meclis’te “açılım süreci” kapsamında kurulan komisyonun göreve başlamasının ardından Türk Ocakları’ndan dikkat çeken bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada “Türk Ocakları olarak aşağıdaki hususları özet hâlinde tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz” denilerek şu maddeler sıralandı:

“. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.

. Türkiye Cumhuriyeti üniter yapıda bir millî devlettir.

. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesine göre, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

. Üniter millî devlette eğitim dili Türkçedir.

. Ana dili Türkçe olmayanlar dillerini serbestçe kullanır, bu dillerde seçmeli ders alabilir, yayınlar yapabilir. Ancak zorunlu eğitim resmî dilde yapılır.

. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, etnik veya mezhebî köken ayrımı yapılmaksızın her türlü işte çalışma, kamu görevlerinde istihdam edilme hakkına sahiptir. Burada tek ölçü liyakattir. Yurttaşlar etnik mensubiyetlerine göre muamele göremez.

. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik hukuk devleti niteliği ve üniter yapısına aykırı tasarruflar, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğüne halel getirecektir.

. Hedef, ‘Terörsüz Türkiye’ ise buna ulaşmanın yolu, yukarıda işaret edilen esaslara harfiyen uymak ve terör örgütü ile hiçbir pazarlık yapmadan iç ve dış güvenliği sağlamaktan geçer.

. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile 14 ve 66. maddelerine ve ruhunu bu maddelerden alan yasal düzenlemelere aykırı değişiklikler, kesinlikle kabul edilemez.”