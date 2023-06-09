'Veri sızısı' skandalına CHP'den ilk tepki: 'Sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız'
İnternet üzerindeki siteler ve Telegram grupları aracılığıyla, Türkiye’deki 85 milyon yurttaşın e-Devlet üzerindeki bilgilerinin hacklendiği ve bu bilgilerin tamamının satışa sunulduğu iddia edildi. Söz konusu veri sızıntısıyla ilgili CHP'den ilk tepki geldi.
Türkiye’de yeni bir ‘veri sızıntısı’ skandalı patlak verdi. İnternet üzerinde S****.live adresli bir sitede ve bazı Telegram gruplarında 85 milyon vatandaşın e-Devlet üzerindeki bilgilerinin ücret karşılığında satıldığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.
Üyelik modellerine göre; vatandaşların TC kimlik numarası, ikametgâh, GSM, eğitim, soy ağacı, medeni durum, eğitim ve sağlık bilgilerinin satışa sunulduğu öğrenildi. İnternet korsanları, tüm bu bilgilere kısa bir sorgulama ile ulaşılabileceğini vadediyor.
EREN ERDEM: HESAP VERECEKSİNİZ
Söz konusu skandala ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkûm ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Hesabını vereceksiniz" vurgusuyla paylaşılan videoda Erdem, şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın her yerinde korkunç bir skandal olarak anılabilecek bir durum yaşıyoruz. Kişisel bilgilerimiz hacker’ların eline düşmüş durumda. Ve bir internet sitesine insanlar 50-60-70 lira ödeyerek herkesin kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Bu korkunç durumu ortaya çıkartan sadece ve sadece bu hükümettir. Bu hükümet seslenmek istiyorum: Devletin kozmik odasına Fethullahçıları sokup bu devletin gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanları sattınız, insanları açlığa, yokluğa sefalete mahkûm ettiniz. Bugün ülke ekonomisinin geldiği yer ortada. Herkesin sadece ve sadece elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı, anlaşılıyor ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Bu liyakatsizliğin, bu aymazlığın ve bu şarlatanlığın hesabını mutlaka soracağız, bunu hesabını ödeyeceksiniz. Bu bilgileri her kim bu şekilde tasarruf etmiş birilerine peşkeş çekmişse derhal onun gereğinin yapılmasının hükümete çağrısını yapıyoruz."
Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkum ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkan… pic.twitter.com/lMzsKTEvq4— Eren Erdem (@erenerdemnet) June 9, 2023
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