TURKEN Vakfı ABD’de yatırım listesinde ikinci

ABD’de “TURKEN Foundation Inc” olarak şirketleşen TURKEN Vakfı, 2025 yılında 50 milyon 199 bin 355 dolar gelirle, ABD’ye geçen yıl 66 milyon 831 bin 984 dolar yatırım yapan Çin’in Medialinks TV adlı şirketin ardından ikinci sıraya yerleşti.

ABD Adalet Bakanlığı resmi belgelerinde TURKEN Vakfı’nın 26 milyon 299 bin 712 dolarının ENSAR Vakfı (Ensar Foundatiton), 23 milyon 899 bin 643’dolarını da TÜRGEV Vakfı-(Turkish Youth and Education service Foundation) tarafından harcadığı görülüyor.

ABD Vergi Dairesi IRS’e yapılan 2025 yılı vergi bildiriminde mal varlığı 117 milyon 368 bin 470 dolar olarak bildirildi. TURKEN Vakfı’nın dünyanın en pahalı gayrimenkul kentlerinden birisi olan New York şehrinin Manhattan ilçesinin göbeğinde, Birleşmiş Milletler binasına birkaç sokak uzakta, 21 katlı 7 yıldızlı lüks bir gökdelende öğrenci yurdu bulunuyor.

LOBİ HARCAMALARI

ABD’de şirketleşen ve lobi faaliyetlerinde bulunan yabancı ülke ve kuruluşlarla ilgili gelir ve giderleri yayımlayan OpenSecrets adlı internet sayfasına göre, ABD’de şirketleşen ilk 10 ülkenin 2025 yılı gelirlerine göre sıralaması ise şöyle:

1- Çin

2- Türkiye

3- Suudi Arabistan

4- Liberya

5- Marshall İslands

6- Japonya

7- Bahamas

8- İsrail

9- Japonya

10- İrlanda