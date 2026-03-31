Türkiye 5G'ye geçti, yeniden gündeme geldi: Dünyada 5G'yi ilk kullanan ülke hangisi?

Türkiye'de 5G dönemi başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5G'ye geçişini ilan etti.

5G teknolojisiyle birlikte hayata geçecek olan yenilikleri dile getiren Erdoğan, iletişim hızının 10 kat artacağını ifade etti.

5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacaklarını aktaran Erdoğan, “5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir” dedi.

Erdoğan, dijital egemenliğin milli güvenlik meselesi olduğunu iddia etti.

DÜNYADA 5G'Yİ İLK KULLANAN ÜLKE HANGİSİ?

Türkiye'nin 5G'ye geçmesi, 5G'yi kullanan ülkeleri ve 5G'ye ilk geçen ülkeyi de gündeme getirdi.

Dünyada 5G’ye ilk olarak Güney Kore geçti. Bu ülkenin en büyük operatörü olan SK Telecom bugün dünyanın ilk ticari 5G mobil şebekesini devreye aldı. SK Telecom’un 5G ağı Güney Kore’deki 85 şehirde 34 bin baz istasyonuyla çalışmaya başladı.

Bu gelişmenin ardından ABD’de de Verizon, 5G’ye geçiş planını bir hafta erkene çekerek devreye soktu.

DÜNYADA 5G KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Bugün itibarıyla dünya genelinde 100’den fazla ülke, 5G teknolojisini ticari olarak hayata geçirerek vatandaşlarının kullanımına sundu.

Sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayan bu dönüşüm, birçok ülkede ulusal çapta yaygınlaşan kapsama alanlarıyla dikkat çekiyor.

Kıtalara göre öne çıkan 5G kullanan ülkeler şöyle:

Asya-Pasifik Bölgesi (Lider Kıta): Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Singapur.

Kuzey ve Güney Amerika: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin.

Avrupa: Birleşik Krallık (İngiltere), Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Polonya.

Orta Doğu ve Afrika: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İsrail ve Güney Afrika.

5G TEKNOLOJİSİNDE LİDER ÜLKELER

Her ne kadar birçok ülke 5G’ye geçmiş olsa da, kapsama alanı ve bağlantı kalitesi bakımından öne çıkan bazı ülkeler bulunuyor.

Güney Kore, ticari 5G ağını ulusal çapta başlatan ilk ülke olarak öne çıkarken, nüfusunun neredeyse tamamı bugün 5G kapsama alanı içinde yer alıyor.

Çin, milyonlarca baz istasyonuyla dünyanın en büyük 5G altyapısına sahip ülke konumunda. Ülkede akıllı şehir projeleri büyük ölçüde 5G teknolojisi üzerinden yürütülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, operatörlerin yoğun yatırımlarıyla özellikle kırsal bölgelerde 5G’yi yaygınlaştırma konusunda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa’da ise İsviçre ve Finlandiya, 5G altyapısını en hızlı kuran ve en yaygın şekilde kullandıran ülkeler olarak öne çıkıyor.