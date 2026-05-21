Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek'

Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek'

21.05.2026 21:06:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
Takip Et:
Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek'

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel merkeze polis eşliğinde gitmek istemediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “gerilim görüntüsü” oluşmaması için sert açıklamalardan kaçınılması talimatı verdiği belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’ye ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından yeniden genel başkanlığa dönen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmek istemediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde, “gerilim görüntüsü” oluşmaması konusunda hassasiyet gösterdiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda, genel merkeze polis eşliğinde girme gibi bir görüntünün kamuoyunda yeni tartışmalar yaratacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, geçmişte Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığına gelişinde yaşanan görüntülerin yarattığı olumsuz algıyı hatırlatarak benzer bir tabloyu istemediğini söylediği aktarıldı.

'SERT AÇIKLAMALARDAN KAÇININ'

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kendisine yakınlığıyla bilinen isimlerden de sert açıklamalardan kaçınmalarını istediği öğrenildi.

Parti içinde mahkeme kararının ardından oluşan kızgınlık ve gerilimin zamanla yatışmasını bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin, süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak yürütmeyi hedeflediği ifade edildi. 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Fatih Erbakan’dan ‘mutlak butlan’ açıklaması: 'Karar mercii, mahkemeler değil millettir'
Fatih Erbakan’dan ‘mutlak butlan’ açıklaması: 'Karar mercii, mahkemeler değil millettir' CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Erbakan, “Karar mercii mahkemeler değil millettir” diyerek erken seçim çağrısı yaptı.
Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde büyük hareketlilik: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi
Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde büyük hareketlilik: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası protestolar sürüyor. Son olarak CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Genel Merkez binasından indirildi. Fotoğraf, ayaklar altına alındı.
Londra'da mutlak butlan şoku: Yatırımcılar Şimşek ve Karahan'ı masada bıraktı
Londra'da mutlak butlan şoku: Yatırımcılar Şimşek ve Karahan'ı masada bıraktı TBMM'de kabul edilen ve yabancı fonlara vergi avantajı sağlayan yeni düzenlemenin ardından Londra’ya giden Şimşek ve Karahan, toplantı esnasında CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı haberlerinin düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, yargı kararı sonrası yabancı yatırımcıların görüşmeyi terk ederek ofislerine döndüğünü belirtti.