Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek'

CHP’ye ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından yeniden genel başkanlığa dönen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmek istemediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde, “gerilim görüntüsü” oluşmaması konusunda hassasiyet gösterdiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda, genel merkeze polis eşliğinde girme gibi bir görüntünün kamuoyunda yeni tartışmalar yaratacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, geçmişte Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığına gelişinde yaşanan görüntülerin yarattığı olumsuz algıyı hatırlatarak benzer bir tabloyu istemediğini söylediği aktarıldı.

'SERT AÇIKLAMALARDAN KAÇININ'

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kendisine yakınlığıyla bilinen isimlerden de sert açıklamalardan kaçınmalarını istediği öğrenildi.

Parti içinde mahkeme kararının ardından oluşan kızgınlık ve gerilimin zamanla yatışmasını bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin, süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak yürütmeyi hedeflediği ifade edildi.