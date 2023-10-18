Türkiye Barolar Birliği: Savaş suçluları bir an önce cezalandırılsın!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:19

Güncelleme: 18.10.2023 - 14:33

Türkiye Barolar Birliği, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirmesine yol açan hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Birliğin "Savaş suçluları bir an önce cezalandırılsın!" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ortadoğu yüzyıllardır birçok uygarlığın kurulduğu, yeraltı ve yer üstü zenginliklere sahip, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın zamanı gelmiştir.

Hamas'ın saldırısıyla başlayıp İsrail'in karşı saldırılarıyla devam eden savaşın tüm bölgeye yayılma tehlikesi vardır.

Amaç ne olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın sivil halka saldırılması, hastanelerin bombalanması, kadınlara tecavüz edilmesi ve çocukların istismara uğramaları kabul edilemez. Aralık 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, soykırım "ulusal, etnik veya dinî bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyeti" olarak tanımlanır. İsrail'in Gazze'yi Filistinlilerden tamamen boşaltmak üzere yok etmeye dönük saldırısı savaş ve soykırım suçudur.

Türkiye Barolar Birliği Şiddetle Mücadele Kurulu olarak; uluslararası örgütleri ve tüm devletleri savaşı sona erdirmek için adım atmaya çağırıyor, Roma Statüsü'nün savaş suçlularının cezasız kalmaması ilkesini hatırlatarak, savaş ve soykırım suçlularının bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği

Şiddetle Mücadele Kurulu"