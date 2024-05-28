Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine sürpriz isim

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:23

CHP'nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimi de değişecek.

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçimde CHP’nin blok listesi 835 oyla seçilmiş, AKP'nin listesi ise 621 oy almıştı. Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına CHP'nin göstereceği ismin seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İDDİASI

Haziran ayında yapılacak seçimlerde Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adı geçiyor.

TBB GENEL SEKRETERLİĞİNE SALİM ÇORUK İDDİASI

Öte yandan CHP'ye yakınlığı ile bilinen 13 yıl boyunca İç Anadolu Belediyeler Birliği'nde Genel Sekreter olarak görev yapan Salim Çoruk'un adı Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği için kulislerde konuşulmaya başlandı.