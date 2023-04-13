Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Her iki ülkede ilişkilerin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:54
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise “Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için” ifadesini kullandı.


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