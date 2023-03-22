Türkiye ile Mısır arasında yeni görüşme
Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme adımları devam ediyor. Mısırlı mevkidaşının daveti üzerine Kahire'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde "Hayırlı ramazan" dileğinde bulundu.
İki bakan, ziyaret takvimini ele alırken Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında "Görüşmede, iki bakan karşılıklı ramazan tebriğinde bulunmuş, önümüzdeki dönem ziyaret takvimi ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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