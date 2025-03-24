Türkiye iradesi için ayakta! Saraçhane buluşmasında 6. gün

Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:06

Güncelleme: 24.03.2025 - 20:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye çalışanı 19 Mart günü gözaltına alınınca yüzbinler İBB'nin merkez binasının bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

Türkiye'nin her yerinde Saraçhane'deki protestoya destek için eylemler düzenlendi. İstanbulluların Saraçhane'deki nöbetleri 6. gününde de devam ediyor.

Söz konusu buluşma için üniversite öğrencileri de Beşiktaş'tan Saraçhane'ye doğru yürüyüş başlattı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yurttaşları Saraçhane’ye çağırdı.

Çelik şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem Başkanımızın çağrısı ile bu akşam 20.30'da Saraçhane'de, milletin evinde, mücadelenin kalbindeyiz.

Silivri Zindanında bu akşam televizyondan bizi izliyor.

Silivri’deki yol arkadaşlarımız umudu ve mücadeleyi kucaklıyor.

Bayrağını al gel, Saraçhane’de buluşalım!”