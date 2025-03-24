Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü açıkladı: 'Yol yürümekten onur duyduğum...'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 19:26

Güncelleme: 24.03.2025 - 19:26

İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Silivri’den herkese selam. Bugün avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler esnasında yıllardır görüşemediğim, hasret kaldığım meslektaşlarımla, bürokratlarla, İstanbul’a beraber hizmet ettiğim güzel insanlarla yeniden karşılaştım.

Mesleki bilgisiyle Beylikdüzü’nde harikulade belediyecilik yapan Mehmet Murat Çalık başkanımla da, birlikte mesai yapmaktan onur duyduğum, beraber büyüdüğüm dostum Gürkan Akgün’ü de, Şişli'nin ve İstanbul'un muhafızı değerli dostum Emrah Şahan'ı da, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Fatih Keleş'i de, İstanbul Planlama Ajansı başkanı dostum Buğra Gökçe’yi de, aklı fikri halen Beşiktaş halkında olan Rıza Akpolatı'da, Esenyurt'un seçilmiş başkanı ve değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Ahmet Özer'i de, devlet insanlığını bize yeniden ve yeniden öğreten dostum Mahir Polat’ı da, onlarca güzel insanı ve elbette birlikte yol yürümekten onur duyduğum Ekrem Başkanımızı da görme fırsatım oldu.

"BURADAKİ KİMSE BİR GÜN DAHİ SOĞUK DUVARLAR ARASINDA KALMAMALI"

İlk elden söylemeliyim ki: Herkesin morali çok iyi. Herkes sımsıkı kenetlenmiş halde. Elbette özgürlükten mahrum kalmanın güzel tarafı yok. Buradaki kimse bir gün dahi soğuk duvarlar arasında kalmamalı. Ancak şunu bilin: Silivri Cezaevi’nden umut fışkırıyor. Tertemiz olmanın ve haklılığın gücü herkesin gözlerinde. Cesaret ve haysiyet sahibi olmanın direnci herkesin yürüyüşünde. Türk milleti adına karar verdiğini söyleyen mahkemelerin yanlışına itiraz eden, sandık başlarında ve meydanlarda al bayraklarıyla ‘ben bu karara ortak değilim’ diyerek gövdesini koyan Türk milletinin gücünü hissediyoruz.

"TÜRKİYE’NİN VE BİZLERİN UMUDU SİZ MİLLETİMİZSİNİZ"

Meydanlarda adaleti haykıran, hak mücadelesi veren milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gür sesi Silivri’de yankı buluyor. Bugün akşam yine sizleri izleyeceğiz. Türkiye’nin ve bizlerin umudu siz milletimizsiniz. Duvarları aşan umut ve coşkumla, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ayağınıza taş değmesin.”