Türkiye Komünist Hareketi'nin X hesabına erişim engeli!

Türkiye Komünist Hareketi'nin Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı paylaşımla partisinin X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Tekerek şunları yazdı:

"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir.

Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır!

Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz!

Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz!"