Türkiye Komünist Hareketi'nin X hesabına erişim engeli!

Türkiye Komünist Hareketi'nin Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı paylaşımla partisinin X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Tekerek şunları yazdı:
"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir.
Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır!
Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz!
Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz!"
Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir.— Aysel Tekerek (@AyselTekerek) July 8, 2026
Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır!
Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz!
Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz!#NATODefol pic.twitter.com/Cm2EmdUnTk