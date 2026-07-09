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Türkiye Komünist Hareketi'nin X hesabına erişim engeli!

Türkiye Komünist Hareketi'nin X hesabına erişim engeli!

9.07.2026 00:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye Komünist Hareketi'nin X hesabına erişim engeli!

TKH'nin Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı paylaşımla partisinin X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Tekerek "Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz!" diyerek tepki gösterdi.
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Türkiye Komünist Hareketi'nin Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı paylaşımla partisinin X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Tekerek şunları yazdı: 

"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir.

Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır!

Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz!

Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz!"

İlgili Konular: #TKH #Aysel Tekerek #erişim engeli