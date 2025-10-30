Türkiye’nin en büyük ilçesine operasyonun ardından kayyumla geçen bir yıl: Her şey Esenyurt’la başladı

CHP, 31 Mart 2024’te düzenlenen yerel seçimler sonucunda yönettiği büyükşehir ve il merkez belediyesi sayısını 20’den 35’e, İstanbul’da ise belediye sayısını 14’ten 26’ya çıkararak tarihi bir başarı elde etti. Yerel seçim başarısının hemen ardından CHP’li belediyelere dönük merkezi yönetim ve biriken borç baskıları başlarken 30 Ekim 2024 ise yerel yönetimler ve iç siyaset açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Bir milyondan fazla nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un belediye başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla evine yapılan baskın neticesinde gözaltına alındı ve aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı gün Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan bir gecede İstanbul Vali yardımcılığına atanan Can Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla açıklanan karar kapsamında ilçeye kayyum olarak atandı.

ÇALIŞANINA ‘BEZDİRME‘

İstanbul ve Türkiye genelinde CHP’li belediyelere dönük başlayan ve bugüne uzanan gözaltı ve tutuklama dalgasının ilk adımı Esenyurt’ta atıldı. Kayyum Can Aksoy, ilk iş olarak polis tarafından uzun süre bariyerlerle kuşatılan belediye binasını CHP’li meclis üyelerine kapatırken yerel seçimlerde AKP’nin kaybettiği çeşitli ilçelerde görev yapmış beş AKP’liyi ise ise başkan yardımcısı olarak atadı. Esenyurt’ta her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Özer’in döneminde işe başlayan çok sayıda belediye personelini görevden alan Aksoy, belediye içerisinde uygulanan bezdirme politikaları kapsamında pek çok personelin de birimini değiştirdi. Birçok müdürlük kayyum yönetimi tarafından kapatıldı.

İCRAATLARLA DOLU 365 GÜN

Ahmet Özer döneminde gerekli izinleri alınarak çalışmalarına başlanan Emekliler Lokali, Haramidere Cemevi ve kreş açılışı gibi pek çok proje kayyum yönetimi altında askıya alınırken yine Özer tarafından temeli atılan Cemil Meriç Kütüphanesi, Yıldız Camii Aşevi ve çeşitli yol bakım-onarım çalışmaları ise tamamlandıktan sonra kayyum yönetiminin icraati olarak lanse edildi.

Öte yandan kayyum yönetimi, ilçeye ait pek çok taşınmazı da çeşitli kurumlara bedelsiz tahsis etti. İlçedeki 20 dönüm arazi Sağlık Bakanlığı’na ücretsiz devredilirken lise kampüsü inşaatı ve inşaatın bulunduğu arsayı Milli Eğitim Bakanlığı’na vermek için çalışmalar yürütüldü. Aksoy ayrıca, ilçe genelindeki 38 camiyi ve altlarındaki ticari alanları müftülüğe devretti. Son aylarda AKP’li isimlerin yönettiği şirketlere çok sayıda ihale veren kayyum yönetimi son olarak eylül ayında ise İBB’nin ilçede öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunduğu ve binlerce gencin faydalandığı ders atölyelerini kapatarak kendi atölyelerini açma kararı aldığını duyurdu.

ÖZER’E YARGI KISKACI

CHP, Özer’in tutuklanmasının ardından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda 100 günü aşan “demokrasi nöbetini” başlattı. 30 Ekim’den bu yana örgüt üyeliği iddiasıyla Silivri’de tutuklu bulunan Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis istenen iddianame ise Özer’in tutuklanmasından tam 113 gün sonra hazırlandı. Özer, davanın 14 Temmuz’da görülen ikinci duruşmasında iddianameye eklenmeyen ancak lehine olarak verilen tanık beyanlarının ardından tahliye edildi. Ancak Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, kayyum yönetimi tarafından onaylanan bir ihale gerekçe gösterilerek “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 20 Ocak’ta ikinci kez tutuklanan Özer, cezaevinde kalmaya devam etti. Özer için üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istendi.

BUGÜN MİTİNG YAPILACAK

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarının tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gerçekleştirdiği ‘millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinglerinin bu haftaki adresi Esenyurt. Bugün 19.30’da başlayacak miting, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.