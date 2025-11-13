Türkiye şehitleri için yasa boğuldu, AKP’li başkan düğünde halay çekti!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu açıklandı.
Türkiye, şehitlerine ağlarken AKP Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’in katıldığı bir düğünde halay çekerken çekilen görüntüleri tepki topladı.
VİDEOYU KENDİ PAYLAŞTI
Özer kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı Isparta’da katıldığı düğündeki halay görüntülerini "Merve & Hamza Kara Çiftimizin Düğünlerine Katılarak Nikah Akitlerini Gerçekleştirdik, Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim" notuyla yayınladı.
Ülke genelinde 20 şehidin acısıyla yas havası varken yapılan paylaşım, tepkilere neden oldu.