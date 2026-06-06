'Türkiye'ye yerleşin' çağrısı yaptı! Erdoğan uluslararası firmalara böyle seslendi: 'Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası firmalara "Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" sözleriyle seslendi.

"20 YIL BOYUNCA VERGİ ÖDEMEYECEKLER"

Firmalar için finansmana erişim konusunda çalışma yapılacağını kaydeden Erdoğan, "Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek" dedi.

Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuştu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" dedi.

Türkiye'nin 23 çeyrektir büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİNANSMANA ERİŞİM İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILACAK"

Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, konunun son Kabine Toplantısı'nda ele alındığını söyleyerek kapsamlı bir çalışma için ekonomi yönetimine talimat verdiğini kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız.Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantısında Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırdık. Finansmanla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik."

"KAZANÇLARI 20 YIL BOYUNCA VERGİDEN MUAF TUTUYORUZ"

"Gerek ekonomik gerek ticari gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşların belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim mesajımız çok açık: Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GELİN, TÜRKİYE'YE YERLEŞİN"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların yüzde 95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Üreticilerimiz için de tarihi bir adım attık. Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicimiz ve çiftçimiz artık yüzde 12,5 kurumlar vergisi ödeyecek.

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık: Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikâyesinin bir parçası olun.

Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye’yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız."