'Türkiye'de çocuk olmak' raporu: 'Her gün en az 195 çocuk cinsel istismara maruz kaldı'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:03

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çocuk yoksulluğu, suça sürüklenen çocuklar, çocuk işçiliği ve cinsel istismara maruz kalan çocuklar başta olmak üzere çocuklara ilişkin verileri derleyerek “Türkiye’de Çocuk Olmak” raporunu hazırladı.

Tutdere’nin raporuna göre Türkiye’de 2 milyon 939 bin çocuk örgün eğitim sisteminin dışında bırakılırken, çocuk işçi sayısı ise 720 bini buldu. 616 çocuk çalışırken iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

Tutdere raporunda 7 milyon 378 bin çocuğun yoksulluk çektiğine dikkat çekerek, bu veriye ilişkin “Yoksulluk beşikte başlıyor” dedi.

(Abdurrahman Tutdere)

Tutdere’nin raporundan satır başları şöyle:

"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın Yayımladığı Açlık Haritası Verileri, Türkiye genelinde 14.8 milyon kişinin yetersiz beslendiğini, Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’sinin akut yetersiz beslenme, yüzde altısının ise kronik yetersiz beslenme yaşadığını ortaya koymaktadır. Yetersiz beslenmenin en fazla olduğu il Şırnak.





Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen ‘Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi’ kapsamında yapılan araştırma sonuçları, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan çocukların kronik açlık nedeniyle gelişemediğini ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3.5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5.4’ü gelişememekte, bundan dolayı da bodur kalmaktadır. Bu sonuçlar yoksulluğun ve yoksulluğa bağlı olarak yetersiz beslenmenin hastalıklarla birebir ilişkili olduğunu, yoksulluğun derinleştikçe hastalıkların tedavi edilemediği için ölümle sonuçlandığını göstermektedir.





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç yani ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 2002’de 12 bin 75 iken bu sayı en Ağustos 2022 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın açıklamalarına göre 146 bine yükselmiş durumda.

"HER GÜN 195 ÇOCUK"

Adalet Bakanlığı 2021 İstatistiklerine göre çocukların cinsel istismarına ilişkin suç sayısı 44 bin 880. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye ilişkin suç sayısı 26 bin 324. Çocuğa karşı işlenen cinsel suç sayısı toplam 71 bin 124. Yani her gün en az 195 çocuk cinsel istismara, cinsel saldırılara maruz kaldı.





2020 yılında 209 bin 689 olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2021 yılında 228 bin 895’e yükselmiştir. 2014 yılından itibaren düşme eğilimi gösteren suça sürüklenen çocuk sayısı 2021 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı 1283. Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı 1283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı 10 bin 234.





Avrupa Birliği’nde (AB) ele geçirilen eroin miktarı 2017’de 5,2 tondan 2018’de 9,7 tona çıktı. 2017 ve 2018’de Türkiye’de her yıl yaklaşık 17 ton eroin ele geçirildi. 2012 ve 2018 arasında AB’de aşırı doza bağlı ölümler 20-29 yaş kategorisi hariç üstündeki tüm yaş kategorilerinde arttı. 2018’de Türkiye tarafından raporlanan ölümcül aşırı doz vakalarının analizi, AB ortalamasından daha genç bir profile işaret ederken yaş ortalaması 32,5 oldu.





Türkiye genelinde 2017’de toplam 118 bin 482 uyuşturucu olayı görülürken 2018’de yüzde 22,23 artışla 144 bin 819 olay meydana geldi. 2019’da ise 148 bin 821 olaya müdahale edildi. Tedavi merkezlerine yapılan ayakta tedavi başvurusu her geçen yıl arttı. Hayatında en az bir kere madde kullananların yüzde 35,4’ü 15-24 yaş grubunda.”

Tutdere raporuna ilişkin yaptığı yorumda, şunları söyledi:

“Başkanlık sisteminin Türkiye’nin çocuklarını getirdiği durum şu anda istatistiklere yansımış durumda. 41 OECD ülkesi arasında Türkiye’deki çocuk yoksulluğu yüzde 22 ile en son sıralarda. Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’si akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sı kronik beslenme ile karşı karşıya. Çocukların yetersiz beslenmesi çocukların ruhsal, fiziksel olarak yetersiz gelişmelerini sağlayacak, ülkemiz için en büyük hazine olan çocuklarımızın ileriki yıllarda tehlikelerle karşı karşa kalmasının yolunu açacak.

AK Parti’nin Türkiye’sinde çocuklarımızın büyük bir kısmı okula dahi gidemiyor. Bu ülkede 1 milyon 201 bin çocuğun okulda kaydı yok. Şu anda 720 bin çocuk değişik iş kollarında, kötü hayat koşullarında çalışmak zorunda kalıyorlar. Türkiye’de 616 çocuk iş cinayetlerinde can verdi, 7 milyon 278 bin çocuğumuz yoksullukla karşı karşıya. İstatistiklere baktığımızda özellikle suça sürüklenen çocuklardaki suç sayısı ve o oranlara baktığımızda çocuklarımızın Türkiye’de uyuşturucu başta olmak üzere yoksulluk, hayat pahalılığı ve kötü koşullar nedeniyle gerçekten büyük bir mağduriyet yaşadıklarını görmekteyiz. Biz buradan bu raporumuz aracılığı ile iktidara çağrı yapıyoruz. Türkiye’deki çocukların içinde bulunduğu kara tabloyu bir an evvel görün ve tedbir alın. Buradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, Cumhurbaşkanlığını ve çocuklarını perişan eden iktidarı uyarıyoruz. Gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.”