Türkiye'nin yandaş kaynağı TRT Haber'den dikkat çeken tablo
'Türkiye'nin Haber Kaynağı' sloganıyla yayın yapan TRT Haber'in 40 günlük yayın karnesi dikkat çekti. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, iktidar ve muhalefetin yayın sürelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TRT Haber'in 40 günlük canlı yayın karnesini paylaştı. Taşcı, son 40 günde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1945 ayrılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yalnızca 25 dakika ayrıldığını söyledi.
"TRT'NİN UTANÇ TABLOSU"
Taşcı, şu ifadeleri kullandı:
"TRT’de 40 günde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 1945 dakika yer bulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayın süresi sadece 25 dakikada kaldı!
Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu şöyle:
1 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında ayrılan süreler şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan ve AKP: 1945 dakika
Özgür Özel ve CHP: 25 dakika
TRT’de 40 günde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 1945 dakika yer bulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayın süresi sadece 25 dakikada kaldı!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 12, 2024
Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu şöyle?? pic.twitter.com/vnlgsL6jnL
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