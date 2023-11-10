Türkiye'ye adanmış bir ömür...

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:00

Görece kısa ömrünün son günlerinde bile memleket meseleleri için çalışan Atatürk’ün hemen her günü tarihe not düşülebilecek yaşamından bazı satır başlarını derledik.

