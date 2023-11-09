Ne 29 Ekim, ne 30 Ağustos, ne 10 Kasım... Diyanet'in hutbesinde yine Atatürk'e yer yok!
Atatürk'ün kurduğu Diyanet, 85. ölüm yıldönümünde okunacak cuma hutbesinde yine Atatürk’e yer vermedi.
Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde yine hutbesinde yer vermedi.
Diyanet'in 30 Ağustos Çanakkale Büyük Taaruz Zaferi için hazırladığı hutbede de Atatürk'ün ismi geçmiyordu.
Atatürk'ün kurduğu Diyanet, bugünkü hutbesinde Atatürk'e yer vermemesinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bile anmamıştı.
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