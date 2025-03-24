TÜRKONFED'den İBB açıklaması: 'Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:41

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine "Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir" başlıklı bir açıklama yaptı.

Adalete güvenin ve demokratik temsilin zedelenmesinin toplumsal etkilerine dikkat çekilen açıklamada "Çatısı altında 31 federasyon ve 373 dernek üzerinden 100 bini aşkın şirket bulunan, ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası kuruluşu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilintili gelişmeleri büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip etmekteyiz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte toplumsal adalet inancının, demokratik temsilin ve anayasal kurumların ciddi bir sınamadan geçtiği kanaatindeyiz. Genel kamuoyu vicdanında karşılık bulmayan ve yargı sürecinin yürütülmesinde gerekli titizliğin gösterilmediği izlenimi veren bu gelişmelerin, demokratik meşruiyet ile temel hak ve özgürlükler açısından toplum nezdinde endişe ve tedirginliklere neden olduğu anlaşılmaktadır.

Hukuki öngörülebilirliğin zayıflaması, toplumsal gerilimin artmasına neden olmakta ve piyasaları etkilemektedir. Mevcut ekonomik ortam da göz önünde bulundurulduğunda bu durum özellikle küçük işletmelerin faaliyetlerine ek olumsuzluklar olarak yansımaktadır. Uluslararası yatırımcıların temkinli yaklaşımı da ekonomik istikrarın ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin negatif yönde etkilenme riskini ortaya çıkarmaktadır. Ancak burada esas mesele, yalnızca iş dünyasının yaşadığı sorunlar değil; toplumun zaten sıkıntıda olan tüm kesimlerinin yaşam düzeyinin gerilemesi, gelir adaletsizliğinin artması ve geçinmenin giderek daha da zorlaşması riskidir.

İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde, tüm kurumların ve karar alıcıların sorumlu, itidalli ve aklıselimle hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. İş dünyası olarak, demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğüne dayalı kurumsal işleyişin esas alındığı bir toplumsal yapının ülkemizin bugünü ve geleceği için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla bütün sorunlarımızın toplumsal diyalog zemininde çözülmesi sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu "