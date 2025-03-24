AKP'de ilk 'İmamoğlu' istifası... 'Devletin dini adalettir' dedi, görevi bıraktı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:56

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:57

AKP Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Orhan Göçen, İBB’ye yönelik operasyon ve hukuk dışı uygulamalara tepki göstererek partiden istifa etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; AKP Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Orhan Göçen, istifa ettiğini açıkladı.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Gökçen, sosyal medya hesabından "Devletin dini adalettir” sözleriyle istifa ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

Göçen, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Ekim 2025 tarihinden itibaren aralıksız 5 aydır sürdürmüş olduğum AK Parti Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeliğimden milletimizi derinden sarsan ve demokrasimizi olumsuz etkilediğini düşündüğüm gelişmeler sebebiyle İSTİFA ediyorum. Şu andan itibaren hiçbir siyasi parti veya siyasi oluşum ile herhangi bir bağımın kalmadığını, şimdiden sonra ve her zaman olduğu gibi, mantığımı vicdanımın çizdiği çerçevede, bilhassa haksızlığın karşısında durarak kullanacağımı eş, dost, abi, kardeş ve tüm sevenlerime saygılarımla duyuruyorum. Hz. Ömer (R.a) dediği gibi 'Devletin dini adalettir'."