Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP lideri, Özgür Özel, yarın sabah saatlerinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın sabah İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

İBB odaklı soruşturmalarda gözaltına alınan 106 kişiden 51’i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da var. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı.

SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

İmamoğlu, tutuklama kararının ardından dün Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

ÖZEL, ZİYARET EDECEK

ANKA'nın haberine göre Özel yarın Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’nu ziyaret edecek.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu

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