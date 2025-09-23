TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras ikinci kez hakim karşısına çıktı: Karar bekleniyordu, duruşma ertelendi!

HABER: BATUHAN SERİM

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kararın çıkmasının beklendiği duruşma, hakim değişikliği nedeniyle 20 Ocak 2026'ya ertelendi.

Turan ile Aras, 13 Şubat’ta Genel Kurul’da yaptıkları konuşmada son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki gelmişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davada 20 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, Aras ve Turan hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını ve adli kontrol kararını kaldırarak, bir sonraki duruşmayı 23 Eylül’e ertelemişti.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ikinci duruşması bugün, 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

‘BU ÜLKENİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞTIM VE BU DOĞRULTUDA GÖZLEMLERİMİ PAYLAŞTIM’

TÜSİAD Başkanı Turan, yaptığı savunmada, “Bu ülkede doğmuş, yetişmiş ve bu ülkenin okullarında eğitim görmüş biri olarak her daim bu ülkenin gelişimine katkı sağlamak için tüm gücümle çalıştım. Bu doğrultuda gözlemlerimi paylaştım. Halkı yanıltıcı hiçbir bilgi vermedim. Endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle konuştuğum suçlaması asla kabul edilebilir değildir. Sadece ve ısrarla hukukun üstünlüğünü vurguladım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘KESİNLİKLE HALKI YANILTICI BİR BİLGİ VERMEDİM’

“Ben konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum” ifadeleriyle sözlerine devam eden Turan, “Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim.

Teknik hukuki değerlendirmede bulunmadım. Konuşmamda herhangi bir dosya veya olaya bir atıf yapmadım” şeklinde konuştu.

‘KONUŞMALARIMIN BAĞLAMINDAN KOPARILDIĞINI GÖRÜYORUM’

Daha sonra savunma yapan YİK Başkanı Aras ise şunları söyledi:

“Savcılığın cezalandırma talebini kabul etmiyorum. Cezalandırılmam için ileri sürülen gerekçelere baktığımda, savunmalarıma değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamı alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görmekteyim.

Ayrıca ikna edici bir gerekçesi olmaksızın soyut ifade ve varsayımlarla cezalandırılmamın talep edildiğine de tanıklık etmekteyim. Bu durumun hukuka ve dürüst bir yargılamaya aykırı olduğunu değerlendiriyorum. Konuşmamda derneğin amaçlarını aşan veya derneğin amaçlarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Diğer taraftan konuşmamın hiçbir yerinde gerçeğe aykırı bir bilgi de paylaşmış değilim.

Konuşmam ister kendi bağlamında ele alınsın isterse de bu yargılamada yapıldığı üzere bağlamından koparılsın, sonuç değişmeyecektir. Cümlelerimin tümü, ifade özgürlüğü kapsamındadır. İfade özgürlüğünün sınırlarını aşan hiçbir yönü yoktur.”

BİR SONRAKİ DURUŞMA 20 OCAK’TA

Eksik hususların giderilmesini talep eden mahkeme, 20 Ocak 2026 saat 09.30’a ertelendi.