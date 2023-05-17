‘Tutanakta maddi hatanın süresi olmaz’

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 08:04

Binlerce sandıkta veri uyuşmazlığı tespit edilirken, itiraz süresinin dün akşam sonlanması ise kafa karıştırdı. YSK’nin ise 2019 yerel seçimlerinde aldığı karar ortaya çıktı. Buna göre 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Şehitkamil İlçesi Belediye Meclisi üyesi seçimlerine ilişkin AKP 11 Nisan’da itirazda bulundu. İtirazın nedeni ilçe belediye meclisi seçimlerinde alınan 162 oyun sisteme 0 olarak yüklenmesi gösterildi. YSK 12 gün sonra yapılan itiraza ilişkin kararında “Maddi hatanın süreye bağlı olmaksızın her zaman düzeltilmesi münkün olduğundan...” denildi.

Avukat Ruşen Gültekin, hukuki itirazlarla maddi hatalara ilişkin itirazlar arasında farklılıklar olduğunu belirtti. Gültekin “Örneğin sandıkların kapanma süresi 17.00’dir. Ancak siz 17.00’den önce geldiniz ve sıra olduğu için 18.30’a kadar beklemek zorunda kaldınız. Oyunuzu kullanabilirsiniz. Maddi hatalarda da böyledir. Hukuki itirazlar için salı akşamı süre doldu. Ancak oy tutanağıyla işlenen veri arasında farklılık varsa ne zaman olursa olsun YSK bunu değerlendirmeye almak zorunda” şeklinde konuştu.