Tutuklanan SOL Partililerden ortak mesaj: 'Güzel günler çok yakın...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:47

Güncelleme: 29.03.2025 - 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan ve Türkiye'nin her tarafında yayılan eylemlerde çok sayıda protestocu tutuklandı.

İstanbul’da bir eyleme katıldıkları gerekçesiyle SOL Parti üyeleri Yağmur Gündoğan, Utku Özay, Ufuk Demirbilek ve Fatih Atlay 25 Mart’ta tutuklanmıştı.

"YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKECEKLER"

İstanbul’da tutuklanan 4 SOL Partili ortak mesaj yayımladı:

"Arkadaşlar herkese selam. Burada iyiyiz, gururluyuz. Dik duruşumuzu asla bozmuyoruz. Sizin dışarıda verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Güçlü kalın, mücadeleden vazgeçmeyin. Onlar gidecek, bu yaptıklarının cezasını çekecekler. Hayallerimizdeki dünyayı yaratacağız. Güzel günler çok yakın, mücadeleye devam."

Aralarında SOL Partililerin de olduğu 74 kişi hakkında İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefetten dava açıldı. İlk duruşma 18 Nisan’da Çağlayan’da görülecek.