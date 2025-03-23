SOL Parti'den 'Saraçhane' kararı
SOL Parti, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasına karşı tepki olarak, akşam saatlerinde Yenikapı'dan Saraçhane'ye yürüyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önceki gün adliyeye sevk edilen 91 kişiden 48’ine çıkartılan tutuklama kararının ardından SOL Parti İstanbul Örgütü Saraçhane’ye yürüyüş çağrısında bulundu.
SAAT VERİLDİ
Partinin sosyal medya açıklamasında, "Haklarımız, özgürlüklerimiz ve irademiz için; hep beraber Saraçhane'ye. Bu akşam saat 19.30’da Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda buluşacak, kortej halinde Saraçhane’ye yürüyeceğiz. Bu ülke tek adam rejimine teslim olmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar halk kazanacak" ifadeleri yer aldı.
Bu halk size teslim olmaz!— SOL Parti (@solpartibilgi) March 23, 2025
Karşısına çıkan adayları hapse attırarak ayakta kalmaya çalışan tek adam rejimi, bundan böyle karşısında halkı bulacak. Bu ülke saltanat heveslilerine teslim olmayacak. Umudumuzu kendi gücümüzden, gençlerimizden alacağız. Geleceği hep birlikte…
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