Tutuklanmıştı: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan Çorlu'ya nakledildi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tutuklandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün ifadeye çağrıldı.

Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti.

Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

PEHLİVAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BEN GİDERİM, YERİME YÜZLERCESİ GELİR

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"'Suç örgütüne üye olmak' iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam.

Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız.

İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi 'ateşten gömlek' ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz. Çünkü bizim avukatlık pratiğimiz boyun eğmez."

ÇORLU'YA NAKLEDİLDİ

Son olarak, Mehmet Pehlivan'ın sabaha karşı Çorlu, Kartepe Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.