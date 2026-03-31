Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Silivri'den yazdı: '14 ay görev yaptım, 10 aydır tutukluyum'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'dan yeni mesaj geldi.

"1 Mart 2024 tarihinde seçildiğim günden bugüne tam 24 ay geçti. 14 ay görev yaptım, 10 aydır tutukluyum. 15 metrekare hücremde umudum hiç eksilmedi. Hepinizi çok özledim…" notuyla, Çaykara'nın Silivri 9 No'lu Cezaevinden gönderdiği mektup paylaşıldı.

"GÜZEL GÜNLERİN GELECEĞİNE OLAN İNANCIM TAMDIR"

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Avcılarlı Ailem

Büyük bir heyecanla, büyük umutlarla ve azimle çıktığım bu yolda, tam 2 yıl önce bugün sizlerin desteğiyle rekor farkla Avcılar Belediye Başkanı seçildim. Belediye Başkanı seçildiğim günden itibaren bir an bile durmadan, gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden, Avcılar'ın sokaklarında, Avcılar halkı ile birlikte olmayı en büyük sorumluluğum bildim. Kimi beni torununa benzetti, kimi beni evladına benzetti. Kıymetli büyüklerim sevgiyle bağrına bastı.

Genç yaşımda gençlere umut oldum. Çocuklarımıza ağabey oldum. Sokaklarda, okullarda onların saf mutluluğunu paylaştım. 14 aylık görev süreme sizlerle birlikte çok şey sığdırdım. Sokaklarda, meydanlarda, düğünlerde, derneklerde...

Ramazanın maneviyatında, bayramların coşkusunda, çarsıda, pazarda, hayatın her alanında yanınızda olmak ve sevginize layık olmak için çok çalıştım. 14 ay görev yaptım. 10 aydır tutukluyum. Sevgili ailem... Seçildiğim günden bugüne iste 2 yıl böyle geçti. Ama umudum bir an olsun eksilmedi. Güzel günlerin geleceğine olan inancım tamdır."