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Tutuklu avukat Burak Saldıroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Değişim hep cesur gençlerle olur'

Tutuklu avukat Burak Saldıroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Değişim hep cesur gençlerle olur'

19.05.2025 18:14:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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Tutuklu avukat Burak Saldıroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Değişim hep cesur gençlerle olur'

“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla 10 gündür Silivri’de tutuklu bulunan avukat Burak Saldıroğlu, gazetemize yolladığı mektupta “hak mücadelesi devam edecek” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması sonrası tutuklanan CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı ve avukat Burak Saldıroğlu, Cumhuriyet’e “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı yolladı. 

"DİPLOMAMA SAYGISIZLIK"

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan avukat Saldıroğlu, yazdığı mektupta, “Silivri’de 10 gündür tutsak durumdayım. Bu zindana düşünceleri ve özgürlük talepleri nedeniyle atılan gençlerin durumumun hukukiliğini tartışmak diplomama saygısızlık olur” dedi. “Hepimiz burada hukuksuz olarak tutuluyoruz” tespitinde bulunan avukat  Saldıroğlu, “Sizin vasıtanızla tüm ülkenin güzel vatandaşlarının ve en çok da tutsak öğrenci kardeşlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı. 

"HAK MÜCADELESİ DEVAM EDECEK"

“Bu bayramın önemi şüphesiz. Özellikle isminde dahi Atatürk ve gençleri bir arada bulundurması; gençlerimizin verdiği mücadelenin önemini gösteriyor” diyen avukat Saldıroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarih boyunca da her değişim/gelişim cesur gençler sayesinde olmuştur. Hak ve hukuk mücadelesi veren tüm dostlarımı yürekten saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Özgürce kutlayabileceğimiz nice bayramlara.. Geçen bayram Anıtkabir’de, Ata’nın huzurundaydım, bu bayram zindanda gençlerin yanındayım. Her zaman omuz omuza hak mücadelesi devam edecek. "


İlgili Konular: #Cumhurbaşkanı'na hakaret

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