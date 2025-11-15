Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den duygulandıran paylaşım: 'İki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz!'

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Silivri Cezaevi’nden yaptığı paylaşımda ailesinin yaşadığı duygusal anları paylaştı.

Güney, bir düğünde okunan mektubunun ardından çekilen fotoğrafı paylaşarak, “Kızım gözyaşlarını tutamamış” ifadelerini kullandı.

Tutukluluk sürecinin çocukları üzerindeki etkilerini anlatan Güney, “İlk günler sanki bir oyun gibiydi Zeynep için. Görüşlerden sonra ayrılmak daha kolaydı. Ama şimdi o son sarılışlar, son bakışlar kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor” açıklamasında bulundu.

Güney, “Burada herkes birilerinin babası, annesi, evladı… herkes birinin hasreti. Sevdiklerimiz için, ülkemizin umutlu geleceği için mücadelemiz sürüyor. Biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız; bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz. Ama eşlerimizin, evlatlarımızın gözyaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki… İki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK'E TEŞEKKÜR

Güney, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ailesine verdiği desteğe teşekkür ederek, “Her zaman zorda olanın yanında olduğu gibi ailemin yanında durmuş. Omuz oldu, güç verdi. Bunun kıymetini kelimelere sığdırmam zor” dedi.