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Tutuklu Buğra Gökce'den yurttaşlara çağrı: '15 ay sonra ilk kez...'

Tutuklu Buğra Gökce'den yurttaşlara çağrı: '15 ay sonra ilk kez...'

15.06.2026 21:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tutuklu Buğra Gökce'den yurttaşlara çağrı: '15 ay sonra ilk kez...'

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı. Gökce "15 ay sonra ilk kez konuşacağım. Gerçekler ortaya çıkacak" dedi.
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İBB Davası'nda tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Yarın savunmasını yapacak olan Gökce, şunları yazdı: 

"15 ay sonra ilk kez konuşacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. 

Tüm dostları Silivri'ye bekliyorum. 

Önce Özgürlük, Önce Adalet!"

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