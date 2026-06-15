Tutuklu Buğra Gökce'den yurttaşlara çağrı: '15 ay sonra ilk kez...'

İBB Davası'nda tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.
Yarın savunmasını yapacak olan Gökce, şunları yazdı:
"15 ay sonra ilk kez konuşacağım. Gerçekler ortaya çıkacak.
Tüm dostları Silivri'ye bekliyorum.
Önce Özgürlük, Önce Adalet!"
Yarın savunma günü!— Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) June 15, 2026
15 ay sonra ilk kez konuşacağım. Gerçekler ortaya çıkacak.
Tüm dostları Silivri'ye bekliyorum.
Önce Özgürlük, Önce Adalet!
Sevgi ve dayanışmayla ♥️ pic.twitter.com/JpxVA4ZR6V