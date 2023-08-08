Tutuklu bulunan HDP'li Gültan Kışanak'a ablasının cenazesine katılması için izin verildi
Ablası Zeynep Özer'i kaybeden tutuklu HDP'li Gültan Kışanak'a, cenazeye katılması için izin verildi. Özer, yarın Elazığ'da defnedilecek.
Tutuklu bulunan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak'a ablası Zeynep Özer'in cenazesine katılması için izin verildi.
Artı Gerçek'te yer alan haberde, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Kışanak'a yarın Elazığ'ın Sün Köyü'nde düzenlenecek cenaze törenine katılması için izin verildiğini belirtti.
Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Elazığ'daki hastanede hayatını kaybetti.
Kandıra Cezaevi'nde 30 Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Gültan Kışanak, 7 Ağustos 2021'de de babasının cenazesine katılmıştı.
Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra abisi Cumali Özer'i de kaybetmişti.
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