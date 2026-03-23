Tutuklu gazeteci İsmail Arı’dan mesaj var! ‘Susmayacağım, beni tutuklayanlar suç işledi’

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildikten sonra tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı, “Gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkın” dedi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkın.

Herkese bolca selam.

Gazetecilik kazanacak!

Tutuklu Gazeteci İsmail Arı"