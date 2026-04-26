Tutuklu Ramazan Gülten'in eşinden duygulandıran mesaj: 'Dört mevsim geçti sensiz, kavuşacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonlarında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

"KAVUŞACAĞIZ..."

"ELLERİN, GÖZLERİN, HAYALİN KURTARICIM OLDU"

Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 sene oldu... İlkbahardı, ağaçlar çiçek açarken benim dalım kırıldı. Yazın güneşin alnıma düşen cesareti ile mucizemize kavuştuk, sıcaktan kaçacak gölge aramadım, seninle yandım. Sonbaharda rüzgar sert eserken, yapraklar düşerken içimdeki sabrı diri tuttum. Kışın, soğuk daha keskin, geceler daha uzunken ellerin, gözlerin, hayalin kurtarıcım oldu. Sen benim ilkbaharımsın, yazımdaki cesaretim, sonbaharımdaki direncim, kışımdaki destekçimsin. Dört mevsim geçti sensiz. İlkbaharım, içimde tomurcuklanan her şeyin sebebi sensin. Kavuşacağız..."