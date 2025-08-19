Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan 'İnan Güney' açıklaması: 'Bu günler geçecek, inanın çok az kaldı!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişiden 17’si “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

"ZALİMLERİN ZULMÜ BİTECEK, İNANIN ÇOK AZ KALDI"

Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından Güney'in tutuklanmasının ardından şu paylaşımda bulundu:

"Biz bu memleketi taşıyla toprağıyla, fırtınasıyla boranıyla sevdik. Yönettiğimiz ilçeleri insanıyla, tarihiyle, derdiyle sevdik. İnan Güney bir emekçi çocuğudur; Beyoğlu halkının “adaletle yönetirsin” diyerek seçtiği Başkan’dır. Emekten, yaşamdan ve hakkaniyetten yana tüm başkanlarımız gibi, onun da tutuklanması demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Ama bu günler geçecek. Zalimlerin zulmü bitecek, özgür ve eşit bir geleceğin hikâyesi başlayacak. İnanın, çok az kaldı."