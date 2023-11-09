Tuzlaspor iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Tuzlaspor’un sattığı pahalı biletler ve bahis iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor’un maç biletlerinin geçtiğimiz ve bu sene Passolig’de 17 bin, 21 bin, 35 bin ve 50 bin TL gibi tutarlara satıldığını, biletlerin satılmasına rağmen tribünlerin boş kaldığını ve Tuzlaspor maçları üzerinden dönen bahis iddialarını gündeme getirmişti.
Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Ağırel savcılığın ‘bilgi almak’ için kendisini çağırdığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ağırel şunları dile getirdi:
“Salı günü HalkTV’de ‘Kayda Geçsin’ programında Tuzlaspor’la ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine.”
Salı günü HalkTV'de "Kayda Geçsin" programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) November 9, 2023
Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim.
Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/ajWYXPbDMA
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