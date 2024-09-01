Tüzüğünü değiştirecek CHP’de ilk taslağa parti içinden temkinli yorumlar yapıldı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

CHP yönetimi, gelecek hafta yapılacak tüzük kurultayı öncesi parti içi eleştirileri ve önerileri almak için hazırladığı taslak metni milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle paylaştı. Taslağın ilk halini değerlendiren partililerin genellikle temkinli yorumlar yaptığı görülüyor. CHP’li isimler, “Metne birden tepki verenler, ‘Çok az değişiklik olmuş’ diyenler de var, makul bulanlar da var. Ancak tüzük komisyonu da kurultaya kadar iki defa daha toplanacak. Herkesin fikri tekrar alınacak. Değiştirmeye vakit var” diyor. Ancak vekillerin, PM üyelerinin ve il başkanlarının eleştirilerini ağırlıklı olarak milletvekili adayı belirleme yöntemine ve ön seçim maddelerine yönelttiği görülüyor.

‘90 VEKİL İMKÂNI’

Taslak metne göre; yönetimin adaylıkları belirlemedeki kontenjanının yüzde 5’ten 15’e çıkarıldığını söyleyen bazı partililer, “Bu durumu milletvekili adaylığına uyarladığınızda, yönetimin 90 milletvekilini belirleme yetkisi oluyor. Siz isterseniz bu 90 kişiyi Ankara, İstanbul, İzmir’e yerleştirebilirsiniz ve ön seçim olmadan istediğiniz 90 kişiyi vekil yaparsınız. O zaman ‘Ön seçim’ demenizin bir anlamı kalmaz. Bu kontenjan, mesela Türkiye geneli değil de il genelini kapsamalı” eleştirisi ve önerisini getiriyor. Bu eleştirilere karşı “Genel başkan; kontenjanın yüzde 5’ini gençlik kollarına, yüzde 5’ini kadınlara, yüzde 5’ini ise Meclis’teki komisyonlarda gerçekten ihtiyaç duyulacak insanlara kullanmak isiyor” savunması da yapılıyor.

Ön seçimle ilgili de daha net kriterler olması gerektiğini söyleyen bazı vekiller, “Seçime girebilecek üye yapısının net kriterleri olmalı. Yoksa sandığımız gibi demokratik bir ön seçim olmaz. Mesela ön seçime girecek üyenin en az iki ya da üç senelik üye olması, seçim sürecinde aktif görev alması, aidatını düzenli ödemesi gibi kriterler konabilir. Yani gerçekten kendini partiye adayanların, gerçek partililerin aday belirlemesi sağlanmalı” diyor.