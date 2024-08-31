Tüzük değişikliği hazırlığındaki CHP’de üyelik tanımı değişiyor

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

CHP’nin gelecek hafta yapacağı tüzük kurultayı için ilk taslak metin Dil Derneği’nin de kontrolünden geçirilerek oluşturuldu. Edinilen bilgiye göre; taslak metinde üyelik tanımından önseçime, kurultay süresinden adaylık kotalarına kadar pek çok konuda düzenleme yer aldı. Buna göre, partinin üyelik tanımına “aidat ödeme, sandık çevresinde görev alma ve parti içi eğitimlere katılma zorunluluğu” eklenecek. Böylece üye sayısı az olan illere sıkıntı çıkarabilecek “aktif-pasif üye” tanımına gerek kalmayacak. Bu yapılacak tanımla parti içinde önseçimlerde sıkıntı çıkartabilecek “yığma üyeliklere” karşı da önlem alınmış olacak. Sadece bu tanıma uyan üyeler önseçimlerde oy kullanabilecek. Milletvekili adaylıklarının belirlenme yöntemi için tüzüğe “Önseçim veya diğer yöntemlere; il ile ilçe örgütünün tavsiyesine göre parti meclisi karar verir” ifadesi eklenecek. Böylece bazı yerlerde önseçimlerin olumsuz sonuç vermesinin önüne geçilecek. Benzer bir durum belediye başkanlığı adaylığı için de uygulanacak. Önseçim yapılıp yapılmamasında yine örgütün görüşü dikkate alınacak. Ancak iki adaylığın belirlenmesi durumunda da son söz örgütün tavsiyesine göre parti meclisinde olacak.

Ayrıca taslak metinde, önseçimde mevcut tüzüğe göre yüzde 5 olan genel merkezin aday belirleme kotasının yüzde 15’e çıkarılması öngörülüyor. Ancak bu önerinin mevcut yasalara uygun olmadığı için değiştirilebileceği kaydediliyor.

CİNSİYET KOTASI ARTIYOR

Bunun yanı sıra, mevcut tüzükte yüzde 33 olan cinsiyet kotasının kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarılması düşünülüyor. Taslakta belediye başkanlıklarının ve milletvekillerinin dönem sınırı için de “Üç dönem yapabilir” yazıldığı ancak “Önseçimden çıkanlara bu kural işletilmez” ifadesinin eklendiği aktarılıyor. Ayrıca partinin il, ilçe kongreleriyle ve kurultayı için de “İki yılda bir yapılır” ifadesi yerine “Üç yılda bir yapılır. Bu madde hemen uygulamaya konur” değişikliğinin öngörüldüğü öğrenildi. Böylece bir sonraki kurultayını 2025’te yapacak CHP, söz konusu değişiklik olursa 2026’da kurultaya gidecek. Öte yandan, taslak metinde cumhurbaşkanı adayını belirlemekle ilgili bir maddenin yer almadığı da belirtildi.

‘HER KONUDA TAM UZLAŞI YOK, BUNLAR ÖNERİ’

Değişikliklerin ortaya çıkan ilk taslak metinde yer aldığını aktaran tüzük komisyonu üyeleri, “Tüzük komisyonumuz pazartesi günü tekrar toplanacak. Bunlar sadece konuşulan önerilerin metne dökülmüş hali. Genel başkanımız, önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. İl başkanlarının görüşü tekrar alınacak. Yani bu metinde mutlaka değişiklikler olacak. Çünkü her konuda tam uzlaşı yok, bunlar öneriler” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın hem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi hem de Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına katılarak üyelerin fikrini alması bekleniyor. Pazartesi günü ise hem tüzük komisyonunun hem de parti meclisi üyelerinin taslak metinle ilgili fikirlerinin dinleneceği söyleniyor.