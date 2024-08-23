Tüzük kurultayı öncesi İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi CHP kulislerine nasıl yansıdı?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi sonrası Ankara kulislerinde “Kurultay sürecini, geçmişi geçmişte bıraktılar. İki isimde de normalleşme sürecinden bir rahatsızlık görülüyor. İki isim de ‘Bundan sonra Erdoğan’a karşı çetin bir mücadele yürütelim’ görüşünde hemfikir” değerlendirmeleri yapıldı. Görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, iki ismin kurultay sonrası ilk defa bir araya geldiğine dikkat çekerek “Kurultaydan kalan soğukluk eridi. Bundan sonra yeni bir süreç de başlayabilir. Genel merkez Ekrem Bey ve Kemal Bey için ‘Nasıl olsa bir araya gelemezler’ diye bakıyordu” diyor. İmamoğlu’na yakın isimler ise “Normalleşme sürecine ortak bir tepki var” sözüne ilişkin “Ekrem Başkan bu konuya hiçbir yerde girmiyor. Genel merkezle zıt bir görüntü çizmiyor. Çünkü aykırı bir ses kötü gözükür. Ancak örgütün içinde tabii eleştiriler, Erdoğan ile olan yakınlaşmadan rahatsızlık duyanlar var” yorumunu yapıyor.

‘YÖNETİME MESAJ’ İDDİASI

Ayrıca parti kulislerinde; İmamoğlu’nun tüzük kurultayı çalıştayında yaptığı “CHP değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz” konuşmasının da yönetime yönelik “Değişim tam olarak gerçekleşmedi, her yönüyle partiye yansıyan bir değişim olmalı” mesajı olduğu idida ediliyor. Konuyla ilgili “Değişimi sahiplenen, ‘Mimarı benim’ diyen bir İmamoğlu var. ‘Daha değişimi gerçekleştiremedik, sürecin takipçisiyim’ diyor. O konuşmasından bir gün sonra da siyasi yasak konusunu söylemesi bile bununla bağlantılı. Kemal Bey’le buluşması, bu açıklamaları yapması, kendisine yönelik hamlelere karşı birer hazırlık” değerlendirmeleri yapılıyor.

‘FARKLI SESLER OLABİLİR’

Parti yönetimi ise bu tip görüşmelerin olağan olduğunu söylüyor. İki ismin normalleşme sürecine ortak bir tepkisi olduğu iddiasını değerlendiren parti kurmayları, “Kemal Bey zaten açıktan eleştirilerini yapıyor ama Ekrem Bey’in bir eleştirisini duymadık. Yine de bizim partimizde eleştiriler olur, herkes aynı düşünmek zorunda değildir. Süreç ilk başladığında da parti tabanında bir kaygı vardı, ‘Erdoğan bir numara mı yapıyor? Niye yanaşıyoruz?’ gibi. Ancak bunlar büyük oranda giderildi” diyor.

Normalleşme sürecinin yerel seçim sonrası başlayan yeni bir siyaset tarzı ve sürekli halktaki karşılığı ölçülerek sürdürülen bir süreç olduğunu söyleyen parti yönetiminden isimler “Bu süreç hiç ulaşamadığımız AKP seçmeninin bize yönelmesini sağlayan olumlu bir karşılık bulduğu için yapıldı. Hatta bu süreç AKP seçmeninden olumlu karşılık bulduğu için onlar da Meclis’teki Can Atalay kavgası gibi kavgalarla bu olumlu geri dönüşlere karşı bir hamle yaptı. Çünkü ülkedeki kutuplaşma en çok AKP’ye yarıyor” yorumunda bulunuyor.

‘KILIÇDAROĞLU BAŞIMIN TACI’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyarete ilişkin “Sizi ziyaret etmek istedim, muhabbet etmek istiyorum’ dedim ve gittim. Başımızın üstünde yeriniz var. Benim başka bir şeyim olmaz, başımızın tacı” dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için, “Sonuçta biz kader birliği yaptık ve bundan sonra yeni bir dönem var. Bu süreçte de Kılıçdaroğlu gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması kadar önemli husus yoktur” dedi.