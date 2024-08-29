Tüzük taslağını bu hafta tamamlayacak CHP’de kurultay yaklaştıkça öneriler netleşiyor:

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

CHP Tüzük Komisyonu, gelecek hafta yapılacak tüzük kurultayı öncesi partinin genel merkezinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Taslak yazımına geçildiği, ortaya çıkacak metnin bu hafta il başkanlarıyla paylaşılacağı ve pazartesi tüzük komisyonunun tekrar toplanacağı öğrenildi. Taslak metinde ön seçim için “Bazı yerlerde karar örgüte bırakılsın. Listelerde genel merkez kontenjanı olsun. Üyelik tanımı da değiştirilerek ‘Aidatını ödeyen, parti çalışmalarında aktif olan kişi’ yapılsın ve tanıma uyan üyenin ön seçimde oy kullanması sağlansın” gibi önerilerin konuşulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili ise “tüm üyelerle yapılacak ön seçim önerisinin konuşulduğu ancak hem örgüt içinden hem de yönetimden öneriye sıcak bakılmadığı” kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de taslak son şeklini almadan hem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hem de Ankara’da tüzük gündemiyle yapılacak il danışma kurulu toplantısında parti üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.