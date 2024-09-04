Tüzükle ilgili milletvekillerinin önerilerini dinleyen Özel söz verdi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelerek tüzük değişikliği için önerileri dinledi.

Milletvekillerinin paylaştığına göre olumlu bir havada geçen toplantıda CHP lideri Özel, hazırlanan taslak metne yöneltilen her eleştiriyi not aldı ve bazı maddelerin neden o şekilde yazıldığına yönelik açıklamalar yaptı. Edinilen bilgiye göre, bazı milletvekilleri tüzük taslağında yönetime milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylığında yüzde 15 kontenjan öngören maddeyi eleştirdi. Bazı milletvekilleri ise önseçimin hâkim denetiminde yapılmasını istedi.

‘MESLEK KOTASI DA OLACAK’

Özel’in de bu eleştirilere karşı milletvekili kontenjanlarının yüzde 5’ini kadınlara, yüzde 5’ini gençlere ve yüzde 5’ini de partinin gerçekten ihtiyaç duyacağı kişilere kullanacağına yönelik sözünü yinelediği belirtildi. Özel’in “Hâkim huzurunda önseçim olursa gençlik ve kadın kotalarını kullanamayız. Meslek kotaları da olacak. Mesela Meclis’te Hayvan Yasası geçiyor ama grubumuzda veteriner yok. Kotalar bunlar için gerekli ve önseçim hâkim huzurunda olunca bunlar yapılamıyor” dediği öğrenildi.

TÜZÜĞE YAZACAĞIM

Ayrıca Özel’in önseçimle ilgili “Sonucuna aynen uyacağımızı tüzüğe yazacağım. İttifak yapsak bile önseçim olacak. Diyelim birdenbire bir erken seçim oldu. Baskın seçime bile önseçim getirmiş olacağız. Uymazsak da isteyen tüzüğün gereğini yapar” sözünü verdiği vurgulandı.

Toplantıda bazı vekillerin cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemiyle ilgili tüzükte bir yenilik olmamasını eleştirdiği aktarıldı. CHP lideri Özel’in de bu eleştiriye karşı “Mevcut tüzük bize zaten geniş bir çerçeve çiziyor. Seçmen yoklaması dahil her yöntem mevcut haliyle yapılabiliyor. Bu yüzden yeni bir düzenleme getirmedik” dediği öğrenildi.

GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULANACAK

Tüzük taslağında belediye çalışanlarının ilçe başkanlığına, il başkanlığına ve delege olmasına aday olmasını engelleyen maddeye “Aynı isimler önseçimde de oy kullanmasın” önerisinin getirildiği aktarıldı. Bu öneriye de sıcak bakıldığı belirtildi. Özel’in ayrıca belediye başkanı ve milletvekilleri için getirilecek “En fazla üç dönem görev yapabilirler” kuralı için de “Geçmişe dönük de uygulanacak” dediği aktarıldı.