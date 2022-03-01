Twitter'da 'Rusya' karantinası: Kişisel hesaplara 'Rus devletine bağlı' ibaresi ekleniyor

AB'nin Rusya medyasına yönelik kısıtlama kararının ardından sosyal medya ağı Twitter, bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarına ‘Rusya devletine bağlı medya’ ibaresi ekledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 09:50
Twitter'da 'Rusya' karantinası: Kişisel hesaplara 'Rus devletine bağlı' ibaresi ekleniyor
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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemesinin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırım kararları Rusya merkezli medya organlarının yanısıra sosyal medyada da etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kremlin’in medya makinesini AB’de yasaklayacağız” diyerek Rusya devletinin yayın organları Russia Today, Sputnik ve yan kuruluşlarının yasaklanacağını bildirmişti.

Yasaklama kararının ardından ABD merkezli popüler sosyal medya ağı Twitter da bazı kişisel sosyal medya hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" ibaresi ekledi.

Uygulamada Sputnik'te halen çalışanların yanısıra geçmişte çalışmış gazetecilerin de hedef alındığı görüldü.


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