‘TYP tutunacak tek dalımızdı’

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde İŞKUR’un Toplum Yararına Program (TYP) personeli olarak çalışan yurttaşların çaresiz bekleyişi sürüyor. 19 Mayıs’ta dolan süreleri uzatılmayan birinci etap çalışanları bayramı işsiz geçirdi. Yeni bir gelişme olmazsa 30 Haziran’da süreleri dolacak ikinci etap TYP’liler de işsiz kalacak. “Deprem sonrası burada kaldık ve ne iş olsa yaptık” diyen H.E: “Verilen sözlere karşın bayramda işsiz ve perişan olduk. Başka iş bulmakta da zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. “Kırık dökük memleketimizde önümüzü göremediğimiz bir bayramı daha yaşadık” diyen N.S. ise sözlerine şöyle noktaladı: “Ümitlerimiz tükendi. TYP, depremde hayatta kalmayı başaran bizler için tutunacak bir daldı. O dal da kırıldı.”

6 Şubat depremleri sonrası TYP programı kapsamında deprem bölgesine özel 50 bin istihdam sağlanmıştı. 15 ay süren ve yetkililerce en az 24 aya tamamlanacağı söylenen programın uzatılmamasıyla binlerce yurttaş işsiz kaldı.