Üç ayda AYM’ye 21 bin başvuru

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AİHM’nin 47 ülkeden aldığı kadar başvuru aldığını belirterek adalete olan güvenin tuzla buz olduğunu belirtti.

Bülbül, “Yerel mahkemelerde adalet bulamayan vatandaş AYM ve AİHM kapılarını aşındırmaktadır. 20 bin 115 dava var AİHM in önünde. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın Aralık 2022’deki açıklamalarına göre, AYM, 60 yıllık tarihinin en ağır, en yoğun iş yüküyle karşı karşıya. Bu durum açıkça yerel mahkemelerin işlevsiz hale geldiğinin, vatandaşın hakkını yerel mahkeme aracılığı ile elde edemediğinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ YARGI SONUCU’

Dünya Adalet Projesi 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 140 ülkede 116. olduğunu belirten Bülbül, “Yargının siyasallaşmadan arındıramadığımız, liyakati yok saydığımız sürece hak ihlalleri artar” dedi.

