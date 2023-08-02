Üç ayda AYM’ye 21 bin başvuru
Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılının birinci çeyreğinde 21 bin 305 başvuru olduğu ortaya çıkarken bunların 9 bin 218’i sonuçlandı. 1787 hak ve özgürlükler bazında ihlal kararı verildi. 2012 yılından bu yana 492 bin 243 başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin söz konusu veriler, yerel mahkemelere ilişkin soru işaretleri yarattı.
Cumhuriyet’e konuşan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AİHM’nin 47 ülkeden aldığı kadar başvuru aldığını belirterek adalete olan güvenin tuzla buz olduğunu belirtti.
Bülbül, “Yerel mahkemelerde adalet bulamayan vatandaş AYM ve AİHM kapılarını aşındırmaktadır. 20 bin 115 dava var AİHM in önünde. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın Aralık 2022’deki açıklamalarına göre, AYM, 60 yıllık tarihinin en ağır, en yoğun iş yüküyle karşı karşıya. Bu durum açıkça yerel mahkemelerin işlevsiz hale geldiğinin, vatandaşın hakkını yerel mahkeme aracılığı ile elde edemediğinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.
‘SİYASİ YARGI SONUCU’
Dünya Adalet Projesi 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 140 ülkede 116. olduğunu belirten Bülbül, “Yargının siyasallaşmadan arındıramadığımız, liyakati yok saydığımız sürece hak ihlalleri artar” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- AKP'de kapalı kapılar ardında yaşananlar...
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- Altın güne yatay seyirle başladı
- İhracatına yasak geldi!
- Bir saldırgan tutuklandı!
- 11 ili saydı, CHP'li belediyeleri hedef aldı
- CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim