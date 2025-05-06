‘Üç Fidan’ anması: Saray iktidarı yeni bir 'sosyal uyanış'tan korkuyor

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:47

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:29

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 53. yılında çeşitli siyasi partiler ve liderler tarafından anıldı. Anmalarda, gençlik ve işçi hareketlerinin birleşme ihtimali karşısında iktidarın duyduğu korkuya dikkat çekilirken; adil yargılanmayan “Üç Fidan”ın fikirlerinin hâlâ yaşadığı vurgulandı. Muhalefet liderleri, baskılara karşı sokakta mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL: "SOKAKTA OLMAYA, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için düzenlenen anmada yaptığı konuşmada, onların adil yargılanmadığını ve bugün toplumun büyük bölümünün bu haksızlığı kabul ettiğini söyledi.

“Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir ideali, antiemperyalist mücadeleyi temsil ediyordu. O dönemde yerleşik düzen onları şeytanlaştırarak siyaset üretti, bugün ise o tutumu savunabilen kimse kalmadı” diyen Özel, Filistin meselesine de vurgu yaptı.

Özel, “Filistin için ölümü göze alan Denizler’in samimi ve kararlı duruşu bize mirastır” diyerek, Trump’ın Gazze'yle ilgili açıklamalarına Erdoğan’ın sessiz kalmasını eleştirdi. “Trump açıkça tehcir tehdidinde bulunuyor, Erdoğan ise buna karşı tek bir cümle kurmuyor. Çünkü mesele Filistin değil, iktidar meselesi haline gelmiş durumda” dedi.

Kürt meselesine de değinen Özel, “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği” sözünü hatırlatarak, barışı ve eşitliği savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Özel, “Demokrasiyle, Meclis’te ve insan haklarıyla çözümden yanayız. Biat etmeyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasını, “Sokaktan çekilin diyorlar, biz sokakta olacağız. Mücadele etmeyin diyorlar, biz mücadele edeceğiz” diyerek tamamladı.

TANAL: "MAHCUBUZ, ÜLKE HALA TAM BAĞIMSIZ DEĞİL"

CHP PM Üyesi Tanal ise, "Onlara mahcup olduk, ülke hala tam bağımsız değil" açıklamasında bulundu.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Güzelbahçe Belediyesi’nin ''Üç Fidan Anıtı'' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Tanal, ''Onların bıraktığı yerden biz ileri gidemedik. Onlara mahcup olduk. Borcumuz çok fazla var. Bu borçlarımızı ifa edeceğiz, ifa etmek zorundayız. Ülke hala tam bağımsız değil. Tam bağımsız Türkiye’yi kuramadık, kurmak zorundayız” dedi.

Tanal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama götüren yargı sisteminin siyasi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Deniz’ler neden idam edildi? Suçları, antiemperyalist olmaktı. Emekçilerin yanında yer almaktı, yoksulun hakkını savunmaktı. Tam bağımsız Türkiye’yi savunmak bu ülkede idam cezasıysa hepimiz bu suçu işliyoruz. Onlar, gerek Atatürk’ün gençliğe bırakmış olduğu Nutuk'unda Atatürk’ün söylediklerini yaptılar. O dönem, onların yargılanmaları, bugünkü yargılanmalar ne kadar siyasiyse o kadar siyasiydi. Adil bir yargılama yoktu. Düşman, yargılama sistemi uygulanıyordu. Bir intikam hukuku alınmaya çalışılıyordu. 1961 yasasında hakları vardı. Anayasa Mahkemesine bu haklar kullandırılmadı. Bir intikam alındı. Denizlerin hayatları, her birimize rol model oldular. Onların emsallerinin kimin adı devrim kiminin adı Hüseyin kiminin adı Deniz. Hayatımızın her tarafına ilmik ilmik işlendi. Onları idam ettiler, bedenlerini yok ettiler ama fikirlerini yok edemediler. Fikirleri hala yaşıyor. O idam kararını veren yargıçların ismini kimse bilmiyor ama Deniz’ler halen yaşıyor."

HATİMOĞULARI: "DENİZLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilişlerinin 53'üncü yılında anarak, ''Onlar sadece devrimci gençliğin değil, Türkiye sol/sosyalist hareketinin de öncüleriydi. İdam sehpasından ‘Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği’ diyerek Türkiye halklarının bir arada yaşama şiarını yükselten Denizlerin mücadelesi bugün dört bir yanda sürüyor ve sürecek'' dedi.

EMEP: İKTİDAR MÜCADELENİN BİRLEŞMESİNDEN KORKUYOR

Emek Partisi Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada, "Saray iktidarı da 12 Martçıların iktidarı gibi tarihin çöplüğüne gidecek!" diye seslendi.

Emek Partisi açıklaması şöyle oldu: "Dünyayı kasıp kavuran ’68 eylemleri, Türkiye’de işçi, köylü ve gençlik hareketinin birleştiği bir halk hareketi olarak serpildi. 12 Mart Darbesi’nin de gerekçesi buydu. Darbeden aylar önce 'sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı” diye ifade edeceklerdi egemenler korkularını. 1969’un fabrika işgalleri ve grevlerinden 15-16 Haziran’a, demokratik-özerk üniversite kavgasından Anadolu’nun yoksul köylülerinin toprak reformu mücadelesine Denizler bu sosyal uyanışın da simgesiydi.

19 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan ve üniversite gençliğinin sürükleyicisi olduğu eylemler büyük bir toplumsal itiraza dönüştü. Kampüsler, meydanlar ve sokaklar 'hükümet istifa' sloganlarıyla yankılandı. Sokaklara çıkan yüzbinler iktidarın saldırılarının püskürtülebileceğini gösterdi. Yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik düzenine karşı gençliğin yaktığı kıvılcım memleketi sardı, 1 Mayıs’ta yüzbinler Erdoğan-Şimşek programına ve sermaye düzenine karşı alanları doldurdu.

Tıpkı 12 Mart egemenleri gibi Erdoğan iktidarı da gençlik mücadelesinin işçi sınıfının mücadelesiyle birleşmesinden, büyüyen halk tepkisinin bir avuç sermayedarı besleyen iktidar düzenini alaşağı etmesinden çekiniyor. 12 Mart egemenlerinin devamcısı olan Saray iktidarı yeni bir 'sosyal uyanış'tan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyor. O yüzden siyasi rakiplerini yargı sopasıyla elimine etmeye, gençliğin isyanını gözaltı-tutuklama dalgasıyla boğmaya, grev yasaklarından belediye operasyonlarına muhalefet eden kesimleri baskı ve saldırılarla ezmeye çalışıyor. Ancak 12 Martçıların izinden gidenler karşısında Denizleri bulmaya devam edecek."

TİP'Lİ ÖĞRENCİLER: "KAVGAMIZDA YOLU GÖSTERİYORLAR"

TİP'li Öğrenciler ise sosyal medya paylaşımlarında, "Bundan 53 yıl önce idam edilmelerinden bu yana, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan memleket kavgamızda bizlere yolu gösteriyor ve mücadelemize ışık oluyor. Yolumuz sosyalizm yolu, yolumuz tam bağımsız Türkiye yolu: Denizler'e sözümüz devrim olacak!" diye seslendi.