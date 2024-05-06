‘Üç Fidan’ özlemle anılıyor: Deniz’lerin yolunda yürüyoruz

Türk sosyalist hareketinin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 52. yıldönümünde unutulmadı. TKP, Sakarya’da şiirli anma etkinliği düzenledi. CHP, TİP, SOL Parti ve HKP, “Üç Fidan”ı bugün Karşıyaka’daki gömütleri başında anacak.

Eylül Barut
Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00
‘Üç Fidan’ özlemle anılıyor: Deniz’lerin yolunda yürüyoruz
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara’da üç fidan için “Deniz Gezmiş Tam Bağımsız Türkiye Buluşması” düzenledi.

“Emperyalizme karşı Deniz Gezmiş olacağız” yazılı ana bir pankart taşıyan grup alanda marşlar söyledi. Alanda “Nehirden denize özgür Filistin”, “Laik eğitim, bilimsel müfrefat”, “Tam bağımsız Türkiye için Deniz’lerin yolunda yürüyoruz” yazılı pankartlar açıldı, “Boyun eğme, memlekete sahip çık” sloganları atıldı.


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