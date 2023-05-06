Üç fidanın idamının üzerinden 51 yıl geçti: Son ana kadar dik durdular!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş ve 68’liler Birliği Platformu İstanbul Sözcüsü Namık Kemal Boya üç fidanın mücadelesini Cumhuriyet’e anlattı.

Deniz Gezmiş’in ve arkadaşlarının tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye için hiç korkmadan mücadele ettiklerini anlatan abi Gezmiş, “Biz her yıl onların mücadelesini yaşatmaya devam ediyoruz. 68 kuşağı, ülkesini ve halkını seven, gayeleri uğruna hayatlarını bile feda etmekten çekinmeyen bir kuşaktı. O kuşağı imha ederek Türkiye’nin geleceğini kararttılar” dedi.

(Bora Gezmiş)

Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş’in cezaevinde olduğu zamanlardan bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:

“İdamlara 1 ay kalmıştı. Babamla ziyaretine gittik ve bize ‘Kendinizi hazırlayın, bunlar bizi asacak. Canınızı sıkmayın, ben görevimi yaptım’ dedi. Hayatının son anına kadar hiç korkmadı, hiç pişmanlık duymadı. Bir Deniz’i aldılar ancak binlerce kişi çocuklarına Deniz ismini koydu.”

‘İBRET OLSUN DİYE SEÇTİLER’

“İdam edilmeleri Türkiye’yi karanlık günlere sürükledi” diyen Boya ise “Yargılandıkları davada 18 sanık vardı. ‘Öyle birilerini seçelim ki ibret olsun’ diyerek onları seçtiler. Onları astılar çünkü toplumu sindirip duruma hâkim olmak istediler” dedi.

UNUTULMADILAR

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, her yıl olduğu gibi bu yıl da başta mezarları başında olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında anılacak. Üç fidan için mezarlarının yer aldığı Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda, saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek. Üç fidan için İstanbul’da da anma töreni düzenlenecek. 68’liler Birliği Platformu, saat 12.00’de Dolmabahçe’de anma töreni düzenleyecek. Emek Gençliği ise saat 18.00’de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya gelerek Dolmabahçe’ye yürüyecek.

(Emek Gençliği, Deniz Gezmiş ve mücadele arkadaşlarının İstanbul Üniversitesi’ndeki fotoğraflarını bugüne uyarladı. Söz konusu fotoğraflarda Gezmiş ve arkadaşlarının bulunduğu mekânlar yer alıyor.)