Üç gün yaşayan bebeğe 'altı gün tedavi'!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

“Yenidoğan çetesi” iddianamesinde üç gün yaşayan bir bebeğin epikrizinde bebeğe altı gün tedavi uygulanmış şeklinde gösterildiği ortaya çıktı. İddianamede adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Özel Reyap Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Mehtap Sayar ve Hasan Basri Gök’ün görüşmelerinde, Sayar’ın ilgilendiği Osman Akıncı bebeğin yaşamını yitirdiği ve Gök’ün epikrizi yazdığı belirtiliyor. Gök’ün olayın ardından Sayar’a, “Onu sana atsam düzenleyebilir misin düzgün bi şekilde? Ben atacağım kötüleştireceğim sadece” diyerek epikrizi gerçekdışı şekilde düzenlediği dosyada yer aldı.

‘EPİKRİZİ GERÇEKDIŞI’

Gök ile Sayar arasındaki konuşmalarda başka bir bebeğin ölmesine ilişkin konuşmalar da iddianamede yer aldı. Buna göre Gök, “Arıcı da eks olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok” derken Sayar “Nasıl haberi yok” yanıtını veriyor. Ayrıca, il sağlık müdürlüğü tarafından Özel Reyap Hastanesi’ne yapılan denetimlerde bebeğin tedavi yöntemlerinin yanlış ve epikrizinin gerçekdışı olduğu, bebeğin durumunun kötü gösterilmeye çalışılıyor izlenimi uyandırdığı şeklinde tutanak tanzim edildiği tespit edildi.

Çete elebaşısı doktor Fırat Sarı ve şirketi Medisense’nin hesabından Hasan Basri Gök ile Mehtap Sayar’ın hesabına değişik gün ve tarihlerde birçok para transferinin olduğu ve Sarı’nın istediği şekilde epikrizi gerçeğe aykırı düzenledikleri de ortaya çıktı.